Ufficiale: Buongiorno rinnova con il Torino fino al 2028

Il Torino ha ufficializzato il rinnovo di Alessandro Buongiorno. Il difensore ha firmato fino al 2028.

Questa la nota del club: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Alessandro Buongiorno fino al 30 giugno 2028. Buongiorno, classe 1999, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Torino dove ha mosso i suoi primi passi da bambino fino a vincere la Coppa Italia con la formazione Primavera nella stagione 2017-’18. Il 4 aprile 2018 ha conosciuto l’emozione dell’esordio in Serie A con la maglia granata nella sfida contro il Crotone. Nei due anni seguenti ha maturato esperienze in Serie B al Carpi e al Trapani, prima di tornare al Toro nel 2020, ritagliandosi uno spazio sempre maggiore fino ad indossare in diverse occasioni la fascia di capitano. Per lui anche 2 presenze con la Nazionale Under 21 e una, contro l’Olanda nella recente UEFA Nations League, con la Nazionale maggiore del CT Mancini. Avanti insieme: buon lavoro e Sempre Forza Toro!”.

Foto: sito Torino