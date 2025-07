Ufficiale: Bumbu lascia il Team Altamura

25/07/2025 | 12:06:59

Jonathan Bumbu dice addio al Team Altamura, come comunicato ufficialmente dal club: “Team Altamura comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Jonathan Bumbu. La Società desidera ringraziare Jonathan per il lavoro svolto con i colori biancorossi, augurando un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della carriera”.

foto: logo Team Altamura