Ufficiale: Bulut non è più il tecnico del Fenerbahce. Il ds Emre Belozoglu lo sostituirà in panchina

Il Fenerbahçe ha comunicato tramite i canali ufficiali che Erol Bulut non è più l’allenatore della prima squadra. Sono stati fatali per Bulut i risultati non all’altezza delle aspettative della dirigenza, il Fene è attualmente terzo in Superlig a -5 dal Besiktas e a -2 dal Galatasaray.

Prenderà la guida del club l’attuale direttore sportivo Emre Belozoglu, che manterrà così il doppio incarico fino al termine della stagione.

Foto: Twitter Fenerbahce