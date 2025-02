Ufficiale: Buchanan al Villarreal

Buchanan era a un passo dal Villarreal. Adesso, però, è arrivata anche l’ufficialità Il difensore dell’Inter si trasferisce, fino alla fine della stagione, al club spagnolo in prestito. A comunicarlo è stata la società tramite una nota ufficiale sul proprio sito: “Il Villarreal CF e l’FC Internazionale Milano hanno concordato il prestito di Tajon Buchanan, che giocherà per i gialli fino alla fine dell’attuale stagione 2024-2025. Il contratto di trasferimento include un’opzione di acquisto. Il calciatore canadese ha superato la visita medica sotto la supervisione dell’ASISA. A breve il club annuncerà anche la data e l’ora della presentazione ufficiale di Buchanan come giocatore”.