Ufficiale: Bryan Zaragoza dal Bayern in prestito al Celta Vigo

30/07/2025 | 23:10:48

Il Celta Vigo ha ufficializzato l’arrivo di Bryan Zaragoza dal Bayern Monaco. Nazionale della nazionale spagnola, il 23enne si distingue per il suo stile di gioco diretto, le sue doti nel dribbling e la capacità di rompere le linee difensive , qualità che lo aiuteranno a integrarsi nella squadra di Claudio Giráldez, che affronterà un’entusiasmante stagione in Europa League. Zaragoza arriva a Vigo dopo aver trascorso la scorsa stagione con il CA Osasuna, dove ha giocato 27 partite ufficiali della Liga, impressionando per la sua forza nell’uno contro uno e per il gioco d’attacco verticale. Formatosi nelle giovanili del CD Tiro Pichón e del Granada CF, la sua esperienza in Germania e a Pamplona, unita al suo contributo in gol con la nazionale spagnola, lo rendono un giocatore di grande talento e promettente. Versatile su entrambe le fasce, ha la capacità di fare la differenza e aggiungere profondità al sistema azzurro . Il Celta dà il benvenuto a Bryan Zaragoza augurandogli tutto il meglio per questo nuovo capitolo nella città di Vigo. Benvenuto, Bryan!”.

Foto: X Celta Vigo