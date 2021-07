Ufficiale: Bryan Dabo dal Benevento al Rizespor

È ufficiale, Bryan Dabo lascia il Benevento per approdare al Rizespor. Ad annunciarlo è il club sannita tramite i propri canali ufficiali:

“Il Benevento Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Çaykur Rizespor i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Bryan Dabo. Il centrocampista burkinabè, saluta il Sannio dopo una stagione in Serie A con la maglia giallorossa.

Grazie Bryan e in bocca al lupo per il futuro”.

Ecco le prime immagini di Dabo in Turchia.

(8) Çaykur Rizespor su Twitter: “✍️ Çaykur Rizespor’umuz, Burkina Faso’lu 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Bryan Dabo ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşma sağlamıştır. Bryan Dabo için düzenlenen imza törenine Başkan Yardımcımız ve Basın Sözcümüz Selim Selimoğlu katıldı. 🔗 https://t.co/JeQ7g3MKbT https://t.co/Gnb5Wguu3u” / Twitter

Foto: Twitter Rizespor