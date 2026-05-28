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Ufficiale: Brutti è il nuovo ds del Mantova

28/05/2026 | 17:49:32

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Brutti è il nuovo ds del Mantova, c’è il comunicato ufficiale: “Il Mantova 1911 e’ lieto di annunciare di aver affidato l’incarico di Direttore Sportivo a Fabio Brutti. Il nuovo dirigente, al quale diamo il benvenuto in BiancoRosso augurandogli buon lavoro, verrà presentato alla stampa domani, venerdì 29 maggio, alle ore 16.00 nella sala stampa del Sinergy Mantova Center alla presenza del Presidente Filippo Piccoli.
Foto: twitter Mantova