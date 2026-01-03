Ufficiale: Brunori è un giocatore della Sampdoria
03/01/2026 | 20:55:38
La Sampdoria accoglie il suo nuovo attaccante. E’ arrivata l’ufficialità dell’arrivo in prestito di Matteo Brunori dal Palermo. Questo il comunicato: “L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Palermo F.C. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Brunori (nato a Macaé, Brasile, il 1° novembre 1994). L’attaccante si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2026″.
Foto: X Sampdoria