Ufficiale: Bruges, esonerato Hayen. In panchina torna Leko

09/12/2025 | 11:38:52

Il Bruges ha annunciato la fine della collaborazione con l’allenatore Nicky Hayen. Il tecnico, 45 anni, era arrivato nell’estate 2022. Nella stagione appena conclusa, sotto la sua guida, la squadra ha trionfato nella Coppa del Belgio e nella Supercoppa, consolidando il suo ruolo come una delle figure chiave del progetto tecnico del club. Al suo posto arriva Ivan Leko, 47 anni, già protagonista in passato alla guida del club dal 2017 al 2019, con cui ha vinto sia il campionato sia la Supercoppa.

Foto: sito Bruges