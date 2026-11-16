Ufficiale: Brik rinnova con il Sudtirol fino al 2030

16/11/2026 | 12:46:25

Dhirar Brik, centrocampista classe 2007 tunisino del Sudtirol, ha rinnovato il contratto con il club altoatesino fino al 2030, come comunicato: “L’FC Südtirol comunica di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto del calciatore Dhirar Brik, con nuova scadenza fissata al 30 giugno 2030. Il centrocampista classe 2007 ha esteso la propria intesa con la società biancorossa, precedentemente valida fino al 30 giugno 2027.

Nato il 13 ottobre 2007 a Rovereto, Brik è approdato nel settore giovanile dell’FC Südtirol nell’estate del 2020, dopo aver mosso i primi passi nel calcio con il Castelsangiorgio Chizzola, l’Alense e l’Arco 1895.

Con la maglia dell’FCS ha completato le diverse tappe del percorso di formazione, distinguendosi per la maturazione tecnica e personale, oltre che per il rendimento espresso nelle competizioni giovanili. Il progressivo inserimento nell’organico della prima squadra ha rappresentato un ulteriore passaggio nella sua crescita in biancorosso. Nell’estate del 2024, Brik ha preso parte al ritiro estivo in Val Ridanna e agli impegni amichevoli della formazione maggiore, sottoscrivendo nel successivo mese di settembre il suo primo contratto da professionista. All’inizio della stagione scorsa, nel settembre 2025, ha poi fatto il proprio esordio nel campionato di Serie B in occasione della sfida interna contro il Palermo.

Nell’annata in corso il giovane centrocampista ha dato continuità alla propria crescita, trovando spazio nel campionato cadetto e in Coppa Italia Frecciarossa. In particolare, Brik è stato schierato dal primo minuto in occasione dei sedicesimi di finale della competizione nazionale contro il Genoa e nella trasferta contro il Padova, valida per la nona giornata del campionato di Serie BKT. Complessivamente, Brik ha finora collezionato dieci presenze ufficiali con la prima squadra biancorossa, sei delle quali nella stagione in atto.

Il suo percorso si è sviluppato anche in ambito internazionale, attraverso le convocazioni nelle rappresentative giovanili della Tunisia, con le quali ha avuto l’opportunità di prendere parte a diverse competizioni.

L’FC Südtirol è lieto di proseguire il proprio legame sportivo con Dhirar Brik e gli augura un futuro ricco di soddisfazioni personali e di squadra con i colori biancorossi“.

Foto: Sito Sudtirol