TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Ufficiale: Brighton, Steele rinnova fino al 2027

16/10/2025 | 19:15:57

article-post

Jason Steele, 35 anni, ha firmato un nuovo contratto che lo legherà al Brighton fino al 2027. “Sono felice che Jason resterà con noi. Ha una grande influenza nello spogliatoio e mantiene standard elevati dentro e fuori dal campo ogni giorno”. Le parole del ds del club.

Anche Steele ha commentato con soddisfazione: “I progressi che il club ha fatto da quando sono arrivato sono incredibili. Spero di poter completare dieci anni qui, sarebbe un risultato fantastico personalmente. La nostra ambizione è qualificarci nuovamente per l’Europa. Giocare in Europa è stata un’esperienza brillante e con la qualità del nostro gruppo possiamo rifarlo”.
Foto: logo Brighton