Ufficiale: Brighton, Steele rinnova fino al 2027

16/10/2025 | 19:15:57

Jason Steele, 35 anni, ha firmato un nuovo contratto che lo legherà al Brighton fino al 2027. “Sono felice che Jason resterà con noi. Ha una grande influenza nello spogliatoio e mantiene standard elevati dentro e fuori dal campo ogni giorno”. Le parole del ds del club.

Anche Steele ha commentato con soddisfazione: “I progressi che il club ha fatto da quando sono arrivato sono incredibili. Spero di poter completare dieci anni qui, sarebbe un risultato fantastico personalmente. La nostra ambizione è qualificarci nuovamente per l’Europa. Giocare in Europa è stata un’esperienza brillante e con la qualità del nostro gruppo possiamo rifarlo”.

Foto: logo Brighton