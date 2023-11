Ufficiale Brighton, il portiere Steele rinnova fino al 2026

Il Brighton ufficializza il rinnovo di contratto del portiere Jason Steele fino al 2026. Ecco il comunicato con le dichiarazioni di De Zerbi, David Weir, direttore tecnico:

Jason Steele si è impegnato ulteriormente per il suo futuro nel club, firmando un nuovo contratto esteso fino al giugno 2026.

L’allenatore della prima squadra Roberto De Zerbi ha dichiarato: “Sono molto contento per Jason. È un grande giocatore”.

Il direttore tecnico David Weir ha aggiunto: “Jason è un giocatore fondamentale per noi, dentro e fuori dal campo. Il suo atteggiamento, la sua leadership e il suo apporto quotidiano al club sono stati una parte fondamentale dei nostri progressi durante la sua permanenza qui. Sono entusiasta che la sua lealtà e la sua pazienza stiano dando i loro frutti e che abbiamo prolungato la sua permanenza con noi almeno fino al giugno 2026.

Foto: sito Brighton