Ufficiale: Brighton, Evan Ferguson rinnova fino al 2029

Il Brighton comunica ufficialmente il rinnovo di contratto di Evan Ferguson, attaccante classe 2004. L’irlandese ha firmato fino al 2029, ecco la nota ufficiale:

Evan Ferguson ha firmato un nuovo contratto fino al giugno 2029. Il giocatore della Repubblica d’Irlanda ha firmato il nuovo contratto all’inizio della settimana. L’allenatore Roberto De Zerbi ha dichiarato: “Evan merita questo nuovo contratto e ha un futuro molto grande davanti a sé”. Il direttore tecnico David Weir ha aggiunto: “Evan è un giovane talento brillante e siamo felici per lui.

“Ha dimostrato le sue capacità a livello di club e internazionale, dopo essere entrato in squadra all’inizio dell’anno, e non vediamo l’ora di lavorare con lui e di assistere ai suoi continui progressi”. Evan si è unito all’Albion dal Bohemians, club irlandese, nel gennaio del 2021 e si è subito affermato a livello di accademia e di Under 21, prima di diventare il nostro quinto più giovane debuttante tra i senior nel corso dello stesso anno, contro il Cardiff City in Carabao Cup. Ha segnato il suo primo gol in Premier League contro l’Arsenal nel dicembre del 2022 e ha realizzato 15 reti con l’Albion.

Foto: Twitter Brighton