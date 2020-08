Ufficiale: Brescia, risoluzione consensuale con Alfonso

Si separano le strade del Brescia e Enrico Alfonso. La società lombarda ha infatti rescisso consensualmente il contratto con il portiere. Questo il comunicato ufficiale:”Il Brescia Calcio comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con Enrico Alfonso. La Società ringrazia Alfonso per l’impegno e la professionalità profusi nella sua permanenza a Brescia e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera”.

Foto: Instagram personale