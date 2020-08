Ufficiale: Brescia, Lopez non è più l’allenatore

Il Brescia, attraverso una nota stampa, ha reso noto di aver rescisso consensualmente con il tecnico Diego Lopez. Questo il comunicato delle rondinelle: “Il Brescia Calcio comunica di aver risolto consensualmente il contratto con Diego López, il quale ha mantenuto con la società un rapporto di estrema cordialità e collaborazione. Il Club ringrazia López per la professionalità e l’impegno mostrati in questi mesi.” Con l’addio di Lopez arriva il via libera per le rondinelle a Del Neri.

Foto: twitter Brescia