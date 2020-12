Brescia Calcio comunica il prolungamento di contratto di Andrea Papetti fino al giugno 2023. Il centrale di Cernusco sul Naviglio, assistito da Alessandro Beltrami, è entrato a far parte del Settore Giovanile biancoblù nel 2016 e in questa Stagione ha vestito anche la maglia azzurra con la Nazionale Under 20.

Foto: Logo Brescia