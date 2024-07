Ufficiale: Brescia, arriva Corrado dalla Ternana

Il Brescia ha da poco depositato il contratto di trasferimento di Niccolò Corrado. Il laterale sinistro classe 2000, passa così dalla Ternana al Brescia.

Il difensore lascia il Ternana dopo 55 presenze e anche un gol all’attivo. Corrado è cresciuto nelle giovanili dell’Inter, prima di vestire le maglie di Feralpisalò, Palermo, Arezzo ed appunto Ternana. In totale Corrado ha messo a referto 70 presenze in Serie B e 68 in Serie C.

Foto: sito ufficiale Brescia