Ufficiale: Brentford, rinnova il capitano Norgaard fino al 2027

Rinnovo importante in casa Brentford. Il capitano Christian Norgaard ha firmato un nuovo contratto che lo legherà ai Bees fino all’estate del 2027, mettendo fine alle voci di mercato che lo accostavano a Everton, Fulham e Bournemouth. Il centrocampista danese, 31 anni, aveva inizialmente un accordo in scadenza a giugno con un’opzione per un ulteriore anno, ma il club ha deciso di puntare ancora su di lui.

Foto: twitter Brentford