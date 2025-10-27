Ufficiale: Brendan Rodgers si dimette da allenatore dei Celtic Glasgow

27/10/2025 | 23:20:24

Ufficiale. Con un comunicato ufficiale pochi minuti fa il Celtic ha annunciato le dimissioni rassegnate da Brendan Rodgers, tecnico in carica dall’1 luglio 2023 e reduce da 123 panchine con il club scozzese.

Questa la nota: “Il Celtic Football Club può confermare che l’allenatore di calcio Brendan Rodgers ha presentato oggi le sue dimissioni. Esse sono state accettate dal Club e Brendan lascerà il suo ruolo con effetto immediato”.

Foto: X Celtic