Ufficiale: Brasile, esonerato il CT Dorival Junior

Era nell’aria, come scritto poche ore fa. Ora è ufficiale, il Brasile cambia guida tecnica: Dorival Junior non è più il commissario tecnico del Brasile. L’allenatore è stato ufficialmente esonerato oggi, venerdì 28 marzo, dal presidente della CBF Ednaldo Rodrigues, al termine di una riunione tenutasi presso la sede federale. Fatale la figuraccia per 4-1 contro l’Argentina e il quarto posto nella classifica per la qualificazione ai Mondiali.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CBF • Seleção Brasileira de Futebol (@cbf_futebol)



Foto: sito Brasile