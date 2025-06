Ufficiale: Brasile, Davide Ancelotti entra nello staff della Seleçao

07/06/2025 | 00:10:19

Davide Ancelotti ha deciso di seguire ancora una volta papà Carlo. Ad annunciarlo è la Federcalcio brasiliana: “La Confederazione calcistica brasiliana (CBF) è lieta di annunciare che Davide Ancelotti arriverà a San Paolo questo fine settimana per unirsi allo staff tecnico della nazionale brasiliana. Figlio di Carlo Ancelotti, Davide è italiano, ha 35 anni e sarà uno degli allenatori in seconda della Nazionale. Ha iniziato la sua carriera come assistente allenatore nel 2015 e in precedenza ha lavorato per Napoli, Everton, Bayern Monaco e Real Madrid. Con una solida formazione accademica in scienze dello sport, è titolare di una licenza FIFA PRO e contribuirà alla preparazione della squadra per le prossime sfide internazionali. L’arrivo di Davide Ancelotti in Nazionale rappresenta un ulteriore passo avanti per la CBF nella sua ricerca di innovazione e miglioramento tecnico. La sua esperienza internazionale e le sue metodologie di allenamento saranno essenziali per lo sviluppo dei giocatori e per costruire una squadra ancora più competitiva.

La CBF dà il benvenuto a Davide Ancelotti ed è certa che la sua presenza rappresenterà un rinforzo importante nel cammino della nazionale brasiliana verso i suoi obiettivi”.

Foto: Instagram CBF