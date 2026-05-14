Ufficiale: Brasile, Ancelotti rinnova fino al 2030

14/05/2026 | 18:45:09

Carlo Ancelotti sarà il CT del Brasile almeno fino al 2030. Attraverso un comunicato ufficiale, la CBF (Confederação Brasileira de Futebol) ha annunciato il prolungamento del contratto del tecnico italiano, arrivato sulla panchina del Brasile nel maggio 2025 e ora confermato anche per il prossimo ciclo mondiale. Ancelotti ha commentato così il rinnovo: “Sono arrivato in Brasile un anno fa e ho capito subito cosa rappresenta il calcio per questo Paese. Abbiamo lavorato per riportare la nazionale ai vertici del calcio mondiale, ma vogliamo ancora di più. Più vittorie, più tempo, più lavoro”.

Foto: sito Brasile