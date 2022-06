Ufficiale: Brahimi ancora in Qatar, arriva la firma con l’Al-Gharafa

L’ex centrocampista del Porto Yacine Brahimi, continuerà la sua avventura in Qatar, trasferendosi dall’Al-Rayyan all’Al-Gharafa. È infatti ufficiale il cambio maglia che arriverà al termine del suo contratto, dunque in scadenza. Il nuovo club l’ha già annunciato sui suoi canali social, presentandolo come nuovo numero 8.

Foto: Twitter Porto