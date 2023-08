Ufficiale: Bragantini e Debenedetti sono due nuovi giocatori del Mantova

Il Mantova ha reso noto un doppio arrivo: stiamo parlando dell’attaccante Alessandro Debenedetti, arrivato in prestito dal Genoa e reduce da una stagione da 20 gol in 29 partite con la Primavera, e di Davide Bragantini, proveniente anche lui in prestito, ma dall’Hellas Verona. Di seguito i due comunicati: “Alessandro Debenedetti in biancorosso. Finalmente “C” siamo: Alessandro Debenedetti e’ un nuovo calciatore del Mantova 1911. Attaccante centrale dal fisico possente, classe 2003, approda in viale Te dal Genoa con la formula del prestito. Debenedetti è reduce dall’esperienza tra le fila della Primavera del Genoa con cui, alle dipendenze di Gilardino prima e Agostini poi, ha realizzato 20 gol tra campionato e coppa. Benvenuto Ale, forza Mantova!”. “Davide Bragantini in biancorosso. Anche Davide Bragantini e’ ufficialmente un nuovo calciatore del Mantova 1911! Classe 2003 di proprieta’ dell’Hellas Verona, Davide Bragantini e’ un elemento duttile, dalle spiccate doti offensive di piede mancino, in grado di ricoprire più ruoli, anche di centrocampo. Nell’ultimo biennio è stato uno dei protagonisti assoluti della compagine Primavera gialloblù disputando più di 50 partite, condite da 8 reti e decine di assist. Davide Bragantini approda in viale Te con la formula del prestito. Benvenuto Davide, forza Mantova!”.

Foto: Twitter Mantova