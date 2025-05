Ufficiale: Bradley ha prolungato il suo contratto con il Liverpool

17/05/2025 | 16:00:11

Conor Bradley ha rinnovato fino al 2029 con il Liverpool. Di seguito il comunicato: “Conor Bradley ha firmato oggi un nuovo contratto a lungo termine con il Liverpool FC. Il 21enne ha messo nero su bianco l’accordo presso l’AXA Training Centre, prolungando così il suo legame con i Reds che dura ormai da quasi sei anni.

Il percorso di Bradley con il Liverpool è iniziato nel settembre 2019, quando è arrivato al club dal Dungannon United. Il suo primo contratto da professionista è arrivato nel luglio 2020. L’esordio in prima squadra è avvenuto nel settembre dell’anno successivo, in una partita di Carabao Cup contro il Norwich City.

Nella stagione 2021-22 ha collezionato un totale di cinque presenze con i Reds, per poi trasferirsi in prestito al Bolton Wanderers per l’intera stagione successiva. Lì è stato nominato Giocatore dell’Anno e Giocatore dell’Anno dai compagni di squadra, oltre ad aver alzato il trofeo EFL a Wembley.

Bradley è tornato nella rosa del Liverpool nell’estate del 2023, ritagliandosi un posto fisso nella prima squadra. Ha totalizzato 23 presenze in tutte le competizioni e segnato il suo primo gol con il club contro il Chelsea nel gennaio 2024. Il numero 84 ha anche conquistato una medaglia da vincitore nella finale di Carabao Cup, ancora contro il Chelsea, un mese dopo.

Finora in questa stagione ha collezionato 27 presenze con la squadra di Arne Slot e ha contribuito alla corsa dei Reds verso il titolo della Premier League”.

