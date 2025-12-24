Ufficiale: Bra, Stefano Sorrentino interrompe la collaborazione come direttore tecnico

24/12/2025 | 17:00:58

Stefano Sorrentino ha terminato la sua esperienza come direttore dell’area tecnica del Bra, società piemontese promossa nel campionato di Serie C la scorsa estate: “Si rende noto che il sig. Stefano Sorrentino ha deciso di interrompere la sua collaborazione con l’A.C. Bra. Si coglie l’occasione per ringraziarlo per il suo contributo e per il suo impegno verso i nostri colori giallorossi, augurandogli le migliori fortune umane e sportive”.

Foto: logo Bra