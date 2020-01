Róbert Bozeník è un nuovo giocatore del Feyenoord. L’attaccante, classe 1999, arriva dallo Zilina dove, in questa prima parte di stagione, ha totalizzato 4 gol e 4 assist in 18 presenze. Come si legge sul sito del club olandese, ha firmato un contratto sino al 2024.

Foto: Twitter Feyenoord