Ufficiale: Bove riparte dal Watford: “Avevo voglia di tornare a giocare”

21/01/2026 | 20:12:04

La nuova vista calcistica di Edoardo Bove riparte dal Watford, club inglese di Championship. L’ex Roma e Fiorentina, che era stato colto da malore in campo il 1° dicembre 2024, riparte dopo un anno dal Watford.

Questa la nota con le sue parole: “Il Watford FC è lieto di annunciare l’ingaggio di Edoardo Bove. Il 23enne ha firmato un contratto di cinque anni e mezzo con il club di Vicarage Road dopo la risoluzione consensuale del suo accordo con l’AS Roma. Siamo felici che Edoardo ci abbia scelto tra le tante opzioni a sua disposizione” ha dichiarato ai microfoni ufficiali del club, il ds Valon Behrami, che poi ha aggiunto: “Questo è la dimostrazione del rapporto che abbiamo costruito con lui, della reputazione del club e dell’ambizione della proprietà. Edoardo è un talento di alto livello e già affermato, ed è qui per aiutarci a raggiungere l’obiettivo del proprietario, ovvero tornare a competere per la promozione in Premier League”.

Parole a cui hanno fatto seguito quelle di Bove stesso: “Vorrei ringraziare tutta la famiglia Watford per la calorosa accoglienza che ho ricevuto. Fin dal primo giorno mi sono state garantite le migliori condizioni possibili per compiere questo importante passo nella mia carriera. Avevo una grande voglia di tornare in campo e farlo con un club storico come il Watford mi riempie di immenso orgoglio. Sono entusiasta di allenarmi con i miei nuovi compagni e di scendere in campo, e non vedo l’ora di dimostrare la mia gratitudine per la fiducia che è stata riposta in me”.

Rome ➡️ Rookery Our new signing Edoardo Bove will be unveiled on the pitch at half-time pic.twitter.com/S86JWU75q1 — Watford Football Club (@WatfordFC) January 21, 2026

Foto: X Watford