Ufficiale, Bournemouth: Woodgate confermato fino a fine stagione

Attraverso un comunicato sul proprio sito web, il Bournemouth, attualmente al sesto posto in Championship, ha annunciato che Jonathan Woodgate, inizialmente nominato allenatore ad interim, avrebbe concluso la stagione da allenatore e chiudendo così le porte all’arrivo di Thierry Henry, come diverse voci suggerivano. Questa la nota del club inglese: “L’ AFC bournemouth conferma che Jonathan Woodgate ha accettato un contratto a breve termine per essere l’allenatore della squadra fino alla fine della stagione”.

#afcb can confirm the appointment of Jonathan Woodgate as head coach until the end of the season.

