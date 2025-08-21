Ufficiale: Bournemouth, arriva Adli dal Bayer Leverkusen

21/08/2025 | 11:20:19

Colpo del Bournemouth che ufficializza Amine Adli dal Bayer Leverkusen. Il giocatore ha firmato un contratto quinquennale e si unirà alla squadra guidata da Andoni Iraola in vista della sfida di campionato contro il Wolverhampton nel prossimo weekend.

Il direttore sportivo del Bournemouth, Tiago Pinto, ha commentato: “Siamo entusiasti di accogliere un giocatore del calibro di Amine. È un vincente comprovato e rappresenterà un vero valore aggiunto per la nostra rosa. Condivide le nostre ambizioni e non vediamo l’ora di lavorare insieme per raggiungere grandi risultati”.

Adli ha dichiarato: “Sono molto orgoglioso di giocare per il Bournemouth. Qui ho trovato grande fiducia e un ambiente stimolante, con strutture impressionanti e persone che ti fanno sentire subito a casa. Spero di raggiungere importanti traguardi con questa squadra”.

Foto: X Bournemouth