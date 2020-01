Ufficiale: Bosz rinnova con il Bayer Leverkusen fino al 2022

Peter Bosz ha prolungato fino al 2022 il suo rapporto di lavoro con il Bayer Leverkusen. Come si legge sul sito ufficiale del club tedesco, “Il Bayer Leverkusen mantiene fede al capo allenatore Peter Bosz e al suo staff. Il club e l’olandese hanno concordato una proroga del contratto fino al 30 giugno 2022“.

L’allenatore, dopo la firma, ha dichiarato: “I ragazzi non si sono mai scoraggiati in tempi difficili e hanno anche creduto nel nostro approccio al calcio reciprocamente sviluppato. Crediamo in questa squadra e in questo club. Ci sono grandi possibilità qui sotto la Bayer Cross. Stiamo lavorando ogni giorno per creare le condizioni per vincere i titoli e non vediamo l’ora di continuare a fare progressi con Bayer 04“.

Foto: sito Bayer Leverkusen