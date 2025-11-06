Ufficiale: Borussia Mönchengladbach, Tim Kleindienst rinnova fino al 2029

06/11/2025 | 11:45:03

Il Borussia Mönchengladbach ha annunciato il prolungamento del contratto dell’attaccante Tim Kleindienst, fino al 30 giugno 2029.

Questo il comunicato del club:

“Il responsabile sportivo Rouven Schröder: ‘Tim ha rapidamente assunto un ruolo da leader durante il suo primo anno con noi, oltre a fare il suo debutto in nazionale. In questa stagione, è stato poi nominato capitano della nostra squadra. Siamo entusiasti della sua crescita e delle sue prestazioni. È un leader in campo e non vediamo l’ora di riaverlo a disposizione una volta che si sarà ripreso dall’infortunio’.

Tim Kleindienst: ‘Mi sento davvero a casa al Borussia. È semplicemente un club fantastico. Sono pienamente convinto della qualità della nostra squadra. Voglio davvero fare la mia parte per aiutare il club a tornare al vertice’.

Kleindienst si è unito ai Foals nell’estate del 2024, giocando 31 partite di Bundesliga nella sua prima stagione con il club. L’attaccante, alto 1,94 m, ha segnato 16 gol, fornendone altri nove. Di conseguenza, non solo ha concluso la sua stagione d’esordio come capocannoniere del Borussia, ma ha anche registrato il maggior numero di gol con la maglia del club.

L’attaccante ha impressionato in particolare nella prima metà della stagione per la sua fisicità, gli instancabili sforzi per riconquistare il possesso palla e il suo stile di gioco intelligente. Kleindienst ha segnato nove gol e fornito cinque assist nella prima metà della stagione 2024/25. Questi sforzi gli sono valsi la prima convocazione nella nazionale maggiore tedesca, dove ha segnato quattro gol nelle sue prime sei presenze con la squadra.

Kleindienst ha poi ripreso senza problemi da dove aveva interrotto nella seconda metà della stagione, aggiungendo sette gol e quattro assist al suo bottino. È stato poi costretto a un periodo di stop di mesi a causa di un infortunio al menisco subito durante la partita contro l’FC Bayern München alla 33ª giornata.

Dopo mesi di duro lavoro, questa settimana Kleindienst ha potuto fare il suo tanto atteso ritorno in campo, completando le sue prime sessioni con la palla”.

Foto: sito Borussia Mönchengladbach

