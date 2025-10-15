Ufficiale: Borussia Mönchengladbach, Schröder è il nuovo direttore sportivo

15/10/2025 | 10:30:20

Il Borussia Mönchengladbach ha annunciato la nomina di Rouven Schröder a nuovo direttore sportivo.

Di seguito il comunicato ufficiale del club:

“Rouven Schröder è stato nominato nuovo responsabile sportivo del Borussia Mönchengladbach. Il 49enne, che ha recentemente ricoperto il ruolo di direttore sportivo del RB Salisburgo, succede a Roland Virkus dopo le sue dimissioni.

‘Rouven Schröder porta con sé non solo esperienza, ma anche le competenze e le qualità comunicative necessarie per questo ruolo impegnativo’, ha affermato il direttore generale e CEO del Borussia, Dr. Stefan Stegemann. ‘Siamo fiduciosi che, insieme al reparto sportivo, sarà in grado di affrontare le sfide immediate e di plasmare con successo il futuro sportivo del club’.

Originario del Sauerland, Schröder ha giocato come difensore per il VfL Bochum, l’MSV Duisburg e il VfB Lübeck. Ha anche trascorso un periodo come vice allenatore al Bochum prima di dedicarsi a ruoli extra-campo. Dopo aver concluso la sua carriera da giocatore, nel 2010 ha iniziato a lavorare come osservatore e analista video per l’1. FC Nürnberg. Nel 2012 è entrato a far parte del Greuther Fürth come coordinatore della prima squadra e in seguito è stato promosso a direttore sportivo.

Tra il 2014 e il 2016, Schröder ha lavorato al Werder Brema come direttore del calcio professionistico e dello scouting. Ha poi trascorso quattro anni e mezzo al Mainz 05, ricoprendo infine il ruolo di membro del consiglio direttivo per lo sport. Nel 2021 è diventato direttore sportivo dell’FC Schalke 04, contribuendo al ritorno del club in Bundesliga. In seguito ha ricoperto un incarico di alto livello presso l’RB Lipsia prima di assumere il ruolo di direttore sportivo dell’RB Salisburgo”.

Foto: X Borussia Mönchengladbach