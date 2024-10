Julian Ryerson ha rinnovato fino al 2028 con il Borussia Dortmund. Arrivato nel gennaio del 2023 dall’Union Berlino, è diventato in poco tempo un punto di riferimento per i gialloneri e si è meritato il rinnovo del contratto. Il norvegese, classe 1997, ha firmato per altre tre stagioni con il club di Dortmund.

Foto: Instagram Ryerson