Ufficiale: Borussia Dortmund, riscattato Svensson dal Nordsjaelland

14/05/2025 | 18:30:53

Il Borussia Dortmund ha ufficializzato di aver riscattato Daniel Svensson. Come annunciato dallo stesso club giallonero, il terzino sinistro svedese classe 2002, in prestito (per 1,5 milioni) dal Nordsjaelland dallo scorso 3 febbraio, rimarrà al BVB. La dirigenza tedesca ha esercitato l’opzione di acquisto concordata con la società danese al momento dell’accordo a titolo temporaneo e ora il 23enne ha firmato con il Borussia fino al 30 giugno 2029.

Foto: X Borussia