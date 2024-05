Ufficiale: Borussia Dortmund, preso il sedicenne Lerma. Arriverà nella stagione 2026-2027

Era nell’aria, ora è ufficiale: Justin Lerma ha firmato per il Borussia Dortmund. Come si legge sul sito ufficiale del club i gialloneri hanno acquistato “Il talentuoso 16enne centrocampista ecuadoriano per la stagione 2026/2027, quando avrà compiuto 18 anni. Fino ad allora, Lerma, che ha fatto il suo debutto nella massima serie del suo paese in questa stagione all’età di 15 anni, si svilupperà nell’Independiente Del Valle”.

Foto: sito Dortmund