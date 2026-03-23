Ufficiale: Borussia Dortmund, il nuovo ds è Nils-Ole Book

23/03/2026 | 21:55:01

Il Borussia Dortmund ha annunciato il nuovo direttore sportivo. Si tratta di Nils-Ole Book, che lascia dopo otto anni l’Elversberg, per prendere con effetto immediato il posto di Sebastian Kehl. Lo comunica il club giallonero con una nota sui propri canali ufficiali: “Ole Book diventerà il nuovo direttore sportivo del Borussia Dortmund. Il BVB e il quarantenne hanno raggiunto un accordo di collaborazione a partire da questo mercoledì. Book firmerà un contratto con gli otto volte campioni di Germania fino al 30 giugno 2029”.

Foto: X Borussia Dortmund