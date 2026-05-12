Ufficiale: Borussia Dortmund, dal Salisburgo arriva Gadou

12/05/2026 | 15:50:55

Il Borussia Dortmund ha ufficializzato l’acquisto di Joane Gadou, difensore centrale francese classe 2007 proveniente dal Red Bull Salisburgo. Il giovane talento ha firmato un contratto di lunga durata fino al 2031 e andrà a rinforzare il reparto arretrato della squadra nella prossima stagione. Cresciuto nel settore giovanile del Paris Saint-Germain, Gadou è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio francese e negli ultimi mesi aveva attirato l’attenzione di diversi club europei.

Foto: logo Borussia Dortmund