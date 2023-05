Ufficiale: Borussia Dortmund, 5 giocatori lasciano il club il 30 giugno

Il Borussia Dortmund ha ufficializzato 5 addii a fine stagione. Lasceranno il club da svincolati il prossimo 30 giugno il difensore Raphael Guerreiro, il terzino Felix Passlack (24), il centrocampista Mahmoud Dahoud, l’attaccante Anthony Modeste (35) e il portiere della seconda squadra, Luca Unbehaun (22).

Emotionaler Abschied heute am Trainingsgelände: für all die großartigen Jahre und Momente, die wir zusammen mit Euch in Schwarzgelb erleben durften, Rapha #Guerreiro, Mo #Dahoud, Felix #Passlack, Luca #Unbehaun und Tony #Modeste!

Wir wünschen Euch nur das… pic.twitter.com/U8k6xxe2We

— Borussia Dortmund (@BVB) May 28, 2023