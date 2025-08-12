Ufficiale: Borja Iglesias torna al Celta Vigo

12/08/2025 | 12:15:28

Il Celta Vigo ha annunciato il ritorno di Borja Iglesias attraverso un comunicato ufficiale: “Borja Iglesias torna nel luogo in cui ha mosso i primi passi da professionista, dove ha fatto la storia con la squadra riserve e dove, la scorsa stagione, è stato un giocatore chiave del ritorno del club in Europa. L’attaccante di Santiago de Compostela firma con il Celta per due anni con un’opzione, chiudendo il cerchio e aprendo una nuova era con il club che ha sempre sentito suo. Durante il suo prestito la scorsa stagione, Borja ha dimostrato impegno, segnando 11 gol, una dedizione instancabile e una leadership dentro e fuori dal campo che gli hanno fatto guadagnare il rispetto dello spogliatoio e l’affetto dei tifosi. Ora, il suo ritorno al club simboleggia più di un semplice acquisto: rappresenta il coraggio di credere in questi colori e di abbracciarli.Il Celta celebra il ritorno di “uno di noi”, un giocatore che conosce il club, lo stemma e il percorso intrapreso. Insieme, affrontiamo questo nuovo capitolo con ambizione e la speranza di continuare a crescere insieme. Bentornato a casa tua, Borja!”

FOTO: Sito Celta Vigo