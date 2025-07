Ufficiale: Borges saluta il Porto e passa al Feyenoord

20/07/2025 | 16:20:49

Borges saluta il Porto e diventa un nuovo giocatore del Feyenoord, c’è anche l’annuncio ufficiale dei Dragoes: “L’FC Porto ha raggiunto un accordo con il Feyenoord Rotterdam per la cessione definitiva dei diritti pluriennali sportivi di Gonçalo Borges e del 100% dei suoi diritti economici per un valore complessivo di 11 milioni di euro, corrispondente a un compenso garantito di 10 milioni di euro più un compenso variabile massimo di 1 milione di euro. Tale accordo prevede inoltre una plusvalenza futura del 15% sulla cessione dei diritti pluriennali sportivi del giocatore. L’FC Porto si assumerà la responsabilità nell’ambito del meccanismo di solidarietà con terze parti e dichiara che tale cessione non è stata oggetto di intermediazione. L’ala ventiquattrenne ha giocato con la squadra biancoblu per dieci stagioni, è stato campione nazionale ed europeo juniores nel 2018/19, ha vinto un campionato portoghese, due Coppe del Portogallo, due Supercoppe e una Coppa di Lega da senior, e ha collezionato 88 presenze con la prima squadra dell’FC Porto, segnando due gol e fornendo dieci assist. Con la conferma della partenza di Gonçalo Borges per i Paesi Bassi, l’FC Porto gli augura il meglio per questa nuova fase della sua carriera.

foto: x feyenoord