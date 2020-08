Ufficiale: Bordeaux, rescinde Paulo Sousa. Gasset nuovo allenatore, Roche direttore sportivo

Il Bordeaux, attraverso una nota ufficiale ha comunicato che di comune accordo è arrivata la risoluzione contrattuale con Paulo Sousa. Il club transalpino poi ha annunciato che Jean-Louis Gasset sarà il nuovo tecnico del Bordeaux con Alain Roche in veste di nuovo direttore sportivo. Questo il comunicato dei girondini: “L’FC Girondins de Bordeaux e Paulo Sousa hanno concordato di comune accordo di terminare la collaborazione che li lega dall’aprile 2019. Frédéric Longuépée, presidente dell’FC Girondins de Bordeaux è molto felice di annunciare l’arrivo di Jean-Louis Gasset come allenatore della squadra professionistica e di Alain Roche come direttore sportivo.”

Foto: sito ufficiale Bordeaux