Ufficiale: Bontempi è un nuovo calciatore della LFA Reggio Calabria

Ufficiale: Marco Bontempi è un nuovo calciatore della LFA Reggio Calabria. Di seguito il comunicato ufficiale: “LFA Reggio Calabria comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Marco Bontempi che si lega al club con un contratto annuale. Originario di Roma, classe 2003, è cresciuto nel settore giovanile del Chievo Verona. Marco trova l’accordo con la Sampdoria dove realizza 6 reti in 27 presenze con la formazione “Primavera 1”. Nella stagione 22/23 firma con l’Arzignano per poi trasferirsi alla Fiorenzuola in Lega Pro”.

Foto: Facebook LFA Reggio Calabria