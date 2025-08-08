Ufficiale: Bonini lascia il Catanzaro. Firma sei anni con l’Almeria

08/08/2025 | 18:09:55

Nuova avventura per Federico Bonini, che diventa un giocatore dell’Almeria: “L’US Catanzaro 1929 comunica di aver ceduto a titolo definitivo il calciatore Federico Bonini all’Unión Deportiva Almería, club spagnolo militante nella Segunda División. Arrivato in giallorosso nella stagione 2023/2024, Bonini ha dimostrato dedizione e grande spirito di squadra, offrendo un contributo prezioso sia dentro che fuori dal campo. La società ringrazia Federico per il lavoro svolto con la maglia delle Aquile e gli rivolge un sentito in bocca al lupo per la nuova avventura professionale”. Poi è arrivato anche il comunicato degli spagnoli: “Federico Bonini è biancorosso! Il difensore centrale italiano arriva dal Catanzaro, e ha firmato per le prossime sei stagioni. Benvenuto, Federico!”.

foto: sito Almeria