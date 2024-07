Ufficiale: Bonini al Catanzaro

Il Catanzaro ha annunciato l’arrivo del difensore Federico Bonini dalla Virtus Entella.

Questa la nota: “Arriva in giallorosso il difensore centrale Federico Bonini, proveniente dalla Virtus Entella. Toscano di Massa, classe 2001, Bonini ha disputato nella società ligure 39 gare nella scorsa stagione, segnando tre reti. Cresciuto nelle giovanili dell’Entella e poi passato al Bologna (con cui ha collezionato una presenza in serie A), con diverse convocazioni nelle Nazionali giovanili, Bonini ha esordito in serie B con la Virtus Entella, società a cui è rientrato lo scorso anno per diventarne il pilastro difensivo dopo due stagioni in prestito al Gubbio. Bonini, trasferito a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, si lega al Catanzaro con un contratto di quattro anni”.

Foto: logo Catanzaro