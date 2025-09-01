Ufficiale: Boniface riparte dal Werder Brema
01/09/2025 | 21:19:50
Victor Boniface è un giocatore del Werder Brema. Il nigeriano arriva in prestito dal Bayer Leverkusen. L’attaccante, dopo essere stato ad un passo dal Milan, per poi finire per un nulla di fatto, per non aver superato le visite mediche, riparte sempre dalla Bundesliga.
Questo quanto dichiarato ai calai del club: “I colloqui con il club mi hanno convinto a passare Werder. Voglio che le mie prestazioni contribuiscano al raggiungimento dei nostri obiettivi come gruppo in questa stagione. Non vedo l’ora di far parte della mia nuova squadra e di iniziare la mia esperienza al Werder”.
Foto: X Werder Brema