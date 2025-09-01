Ufficiale: Bonfanti torna al Pisa

01/09/2025 | 20:25:25

Il Pisa ha annunciato il ritorno di Giovanni Bonfanti dall’Atalanta: “Pisa Sporting Club è lieto di annunciare l’esito positivo della trattativa con la Società Atalanta Bergamasca Calcio per l’acquisizione a titolo temporaneo (con opzione e obbligo al verificarsi di determinate condizioni) del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giovanni Bonfanti, che da oggi torna ad indossare i nostri Gloriosi colori. Il difensore classe 2003 è stato, infatti, tra i protagonisti della cavalcata vincente del Pisa Sporting Club nello scorso campionato di serie B. Pochi mesi dopo è di nuovo sotto la Torre Pendente pronto a difendere i nostri colori”.

FOTO: Sito Pisa