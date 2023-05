Ufficiale: Bologna, Posch acquistato a titolo definitivo

Dopo l’ottima stagione messa in campo per la squadra emiliana, il Bologna ha deciso di esercitare l’opzione di acquisto per Stefan Posch. 6 reti e 2 assist in campionato per il difensore austriaco classe ’97. Un ottimo innesto anche in prospettiva per i rossoblu. Questo il comunicato del club:

“Il Bologna Fc 1909 comunica di aver esercitato l’opzione per l’acquisto a titolo definitivo delle prestazioni sportive del difensore Stefan Posch dal TSG Hoffenheim”.

Foto: sito ufficiale Bologna