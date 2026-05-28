Ufficiale: Bologna, con Italiano è separazione consensuale

28/05/2026 | 14:08:48

Non sarà più Vincenzo Italiano a guidare il Bologna nella prossima stagione di Serie A. Separazione consensuale tra il mister ed il club, con il valzer delle panchine che entra sempre più nel vivo. Di seguito il comunicato: ”Il Bologna FC 1909 rende noto di aver raggiunto l’accordo con Vincenzo Italiano per la risoluzione consensuale del contratto. Italiano ha comunicato al Club di ritenere concluso il suo ciclo a Bologna, al termine di due stagioni contrassegnate da ottimi risultati, indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa futura. La Società ringrazia Vincenzo per la passione e la dedizione con cui ha svolto il suo lavoro in questi anni, che resteranno nella storia del Club anche per la conquista della Coppa Italia il 14 maggio 2025. A Italiano e al suo staff vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera”.

Foto: Instagram Bologna