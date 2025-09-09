Ufficiale: Bologna, Ilic in prestito all’Anderlecht

Mihajlo Ilic si trasferisce al Royal Sporting Club Anderlecht. Il difensore centrale destro arriva in prestito per una stagione dal Bologna, con i Mauves che si sono assicurati un’opzione di acquisto. Mihajlo è cresciuto nell’FK Partizan e ha firmato il suo primo contratto da professionista con il club di Belgrado dopo quattro anni trascorsi nel settore giovanile. Ha esordito ufficialmente nel novembre 2024 in una partita di campionato contro il Vojvodina. Nell’inverno del 2024, il Bologna è riuscito ad ingaggiare il serbo. La scorsa stagione, il club italiano lo ha prestato nuovamente al Partizan. Alto 1,92 m, Mihajlo si è affermato come una figura chiave in difesa. Ha giocato 31 partite con il Partizan la scorsa stagione, guidando la sua squadra d’infanzia al secondo posto nella SuperLiga serba. In tutte le competizioni, ha segnato quattro gol. A livello internazionale, ha già rappresentato la Serbia a livello giovanile. Con l’Under 19 ha preso parte al Campionato Europeo, mentre con l’Under 21 ha capitanato la squadra in diverse occasioni”.

Foto: Instagram Bologna